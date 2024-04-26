巫姓女子酒後開車上國道3號中興交流道北向匝道，竟一路逆向往南行駛。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣59歲巫姓女子25日深夜酒後開車上國道3號中興交流道北向匝道，竟一路逆向往南行駛，沿途車輛嚇壞狂鳴喇叭、閃燈提醒並報警，國道警察獲報透過警廣和交控顯示系統提醒來車閃避，翌日凌晨並在竹山段攔下逆向車輛，將巫女依公共危險罪法辦。

民眾報案說，他開車北上行經國道3號南投中興路段，發現一輛轎車逆向往南狂飆，他狂按喇叭、狂閃大燈示警，對方卻毫不理會，實在太恐怖了。

國道第七公路警察大隊指出，25日深夜11時50分接獲南投縣警察局轉報，指稱國3北向223公里處有轎車由北往南逆向行駛，立即調派名間分隊巡邏警力前往攔截，並派遣快官分隊支援，國道監視器同時監控車輛動向，同時透過警廣和中區交控顯示CMS（資訊可變標誌）提醒行駛國3北上車輛注意。

國道第七大隊表示，凌晨0時4分在國道3號243.4公里處攔下該輛車，該輛車一路逆向至少開了20公里，所幸未發生事故，總算讓他們鬆了一口氣。發現巫姓女駕駛明顯酒醉、反應遲鈍，呼氣酒測值超過每公升0.55毫克，26日訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

國道警察提醒，民眾赴宴喝酒，可由餐廳提供代客叫車服務或指定代駕，避免酒後駕車，才能確保自身和他人安全。