什麼飲品是你每天不可或缺的？美式咖啡、燕麥飲及蘋果汁，或許都是對健康有益的好選擇，但有個最新研究顯示，在早晨飲用焙茶能夠提神、緩解疲勞、提高工作表現，並且強化心理健康。

根據英國綜合自然科學期刊《Scientific Reports》上發表的研究指出，每日少量飲用綠茶或烘焙綠茶，可以提高工作表現及心理健康。這項研究邀請20位日本成年男性擔任受試者，3組受試者被要求在每日任務開始前，分別飲用熱水、綠茶與烘焙綠茶，觀察飲用不同飲料對於工作表現是否有影響。

結果發現，喝茶的工作表現高於只喝熱水；與熱水相比，喝綠茶和烘焙綠茶有助於緩解生理壓力。研究報告中提到，日本茶飲中的芳香刺激作用能夠提高大腦的執行表現，促進提升、緩解疲勞。

在比較焙茶和綠茶時，研究人員觀察到焙茶含有更多的吡嗪類化合物，以及芳香成分，這些物質可以刺激副交感神經系統，使身心放鬆，減少人體壓力。

每天喝綠茶和焙茶對健康及日常生活益處多多，甚至可以透過飲用綠茶代替每天一杯咖啡，這樣的好處是能夠降低咖啡因攝取量，同時又能保持注意力集中。不過所有事物都不宜過量，以下4類人可要當心長期飲用綠茶帶來的危害。

1.嬰幼兒及小孩

小孩對於咖啡因的反應較為敏感，過量攝取會導致失眠、焦慮和心跳加快，因此需要控管他們的咖啡因攝取量。

2.孕婦和哺乳期婦女

咖啡因能夠穿過胎盤影響胎兒，孕婦應該限制自己綠茶及咖啡因的用量，最好的情況是諮詢專業醫師，在醫囑下飲用才能萬無一失。

3.心臟病患者

咖啡因會導致心跳加速或不規則心律，對於已有心臟病史或心臟疾病的人士，飲用綠茶及攝取咖啡因時要小心謹慎。

4.焦慮症或睡眠問題患者

咖啡因可能刺激焦慮症狀或睡眠問題，對這些人士應該注意咖啡因攝入量，最好的方法是選擇咖啡因含量較低的茶葉。