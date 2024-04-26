立法院院會今天(26日)上演表決大戰，民進黨團提案綠版國會改革法案逕付二讀遭到國民黨封殺，民眾黨團雖到場卻未參與表決。民進黨立委范雲不滿民眾黨團不投票，民眾黨團總召黃國昌說，請范雲跟民進黨停止這種中二巨嬰的行為，程序動議輸跑來怪民眾黨，「侵門踏戶跑到我座位旁邊，對我大吼大叫」，世界上有這種道理嗎？他當然反對性騷，支不支持性騷是反應在今天的程序動議上嗎？

民進黨提案將民進黨團版本「立法委員行為法第7條之1及第30條修正草案」逕付二讀，內容包含立委應以最高標準防範性騷擾或性別歧視，彰顯我國注重性別平等價值，若有違反將送紀律委員會處分，假使涉及刑事責任，應移送檢察機關依法辦理。今院會表決遭藍營封殺，民眾黨未參與投票。

黃國昌說，民進黨停止中二巨嬰行為，打人喊救人，今天他在議場上做在位置好好的，突然范雲跑到他旁邊對他謾罵、吼叫，他實在受不了，自己講過了，「國民黨、民進黨程序動議你們自己玩」，民眾黨有民眾黨的立場，不會參與，今天民進黨在程序動議表決輸了，跑來怪民眾黨，世上有這種道理？「侵門踏戶跑到我座位旁邊，對我大吼大叫」，世界上有這種道理？

黃國昌說，請范雲不要操弄欺騙大家，以為大家搞不清楚狀況？今天院會是針對條文表決嗎，他昨天在司法法制委員會說的很清楚，范雲的提案掛一漏萬、粗糙不堪、經不起檢驗，他當然反對性騷，但他的條文只規定一項性騷，不法關說不用規範嗎？不法的介入司法、拿公帑跑去日本會小三，一手審預算一手拿補助不用規範嗎？范雲今天因為程序動議，因為表決輸了，怪民眾黨。

黃國昌表示，今天是針對條文表決嗎？他當場就講得很清楚，民眾黨屆時審條文時會有自己的修正動議，范雲的條文立法品質粗糙不堪，等到要審條文，條文一條一條表決，范雲的主張是跑到他位置上謾罵，他必須要靜靜坐在那接受汙辱？基本是非要有。

黃國昌指出，他多次強調要求范雲「停止中二巨嬰行為」，支不支持性騷是反應在今天的程序動議上嗎？講話可以不負責任搬弄是非嗎？范雲是大學教授，今天表決的是什麼妳會不知道嗎？還要用這種情勒操弄語言誤導社會大眾，他憤怒的就是這樣，范雲跑到他旁邊吼叫、謾罵，「我今天是有欠民進黨什麼嗎？」當到大學教授要講道理。

黃強調，他在議場上請范雲不要操弄標籤，今天是針對程序動議，妳知道在表決什麼嗎？今天不支持民進黨在程序上動議，說民眾黨沒參與就是不尊重性平，「欠全國性平的人什麼？」請她把道理講清楚，他就知道民進黨會進行標籤式的操弄，是誰跑來又吼又叫？是她侵門踏戶，是可忍孰不可忍？不要以為大家不知道。