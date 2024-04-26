於手機市場，聯發科預估全球智慧型手機出貨量將較2023年微幅增長，其中，旗艦手機等高端產品市場規模有望錄得low-teens百分比成長。受惠強勢市占率擴張和單價提升，聯發科技手機營收成長有望超越mid-teens！其中旗艦手機晶片營收更可望超過50％。

聯發科於人工智慧(AI)領域大展身手。藉助在運算技術、SerDes IP等方面的優勢，搶攻雲端AI加速器市場；而在邊緣運算領域，聯發科技NeuroPilot平台支援諸多主流AI模型，已吸引開發者社群青睞，為未來加速邊緣AI發展奠定基礎。

執行長蔡力行表示，持續看好AI為公司在雲端及邊緣運算帶來巨大商機。重要設計項目和新產品線均如期執行，將可在2025年下半年開始為收入貢獻，今年將是2024年將是聯發科技開啟下一成長階段的關鍵一年。

展望第二季，聯發科技預期旗下智慧裝置產品線將延續成長態勢，特別是無線WiFi 7和有線10GPON連網產品的需求維持旺盛；在運算裝置領域，支援生成式AI的新款平板電腦也將在本季起量產；聯發科技並將持續整合強大的AI能力至汽車晶片組。

對2024年的營運前景充滿信心，聯發科將全力發揮在AI技術方面的優勢，搶攻雲端和邊緣運算市場的商機，持續推動產品創新，為股東創造長期價值。