聯發科(2454)於26日發表一系列備受矚目的新一代天璣汽車智慧座艙平台和車聯網平台，以領先的生成式AI技術和強悍算力，為汽車產業注入嶄新動能，推動汽車產品創新提速，開啟「AI定義座艙」的全新時代。

作為這一系列新品的旗艦平台，天璣汽車智慧座艙平台CT-X1採用業界領先的3奈米製程，搭載驚人的AI運算能力，最高可支援130億參數的大型AI語言模型。並且能夠直接在車上離線運行，不僅保障了資料隱私和系統安全，也可實現高響應速度和低延遲的優異體驗。

除了語言模型外，CT-X1還支援熱門的AI繪圖技術Stable Diffusion，結合強大的3D圖形渲染能力，可為用戶帶來創新的3D語音助理、個性化車載介面等頂尖互動體驗。同時，CT-X1還整合了先進的駕駛員狀態監測技術，透過AI視覺辨識，全方位檢測駕駛員的視線、姿勢、注意力等，有利於提高行車安全。

「聯發科技的新一代天璣汽車平台將生成式AI的強大功能完美融入智慧汽車，為業界帶來前所未有的創新體驗。」聯發科技資深副總經理游人傑表示，「我們致力於為汽車製造商提供易於擴展的AI軟硬體平台，協助他們將AI功能高效部署到車款，快速釋放生成式AI潛力，引領汽車產業的下一波革新浪潮。」

除了CT-X1這款3奈米旗艦智慧座艙平台，聯發科同步推出4奈米智慧座艙平台CT-Y1和CT-Y0，可為中高階車款提供頂級AI運算能力。

這一系列新品不僅在算力和AI創新方面表現出色，整體硬體整合程度也達到新高。CT-X1／Y1／Y0內建了領先的5G數據機、5G車聯網模組、雙頻WiFi、藍牙、GNSS等車載通訊元件，還整合了業界頂級的HDR ISP影像處理器，支援多種智慧影像增強技術，可提供卓越的影像質素和360度環景成像。同時，平台還具備高效的多媒體處理和音訊DSP能力，無縫支援劇院級顯示和環繞音響體驗。

此外，聯發科技也在車聯網平台領域持續創新，新一代車聯網平台提供先進的Ku頻段5G NTN衛星連網技術，為車載寬帶應用開啟嶄新可能。

聯發科長期致力於推動汽車產業創新，新一代天璣汽車平台正是聯發科技多年汽車晶片技術積澱的集大成之作。未來，聯發科技將與全球夥伴攜手，持續為智慧駕駛、智慧座艙帶來更多領先的前瞻性解決方案，推動汽車產業全面進入AI時代，實現真正的＂AI定義座艙＂新體驗。