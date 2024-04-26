世界衛生組織（WHO）25日指出，歐洲、中亞和加拿大青少年吸菸和飲酒的人數正在上升。以上三個地區中每2名15歲青少年中有1人以上嘗試過飲酒，每5名青少年中就有1人使用過電子煙。世衛組織呼籲為此採取緊急預防措施。

飲酒在青少年群體中相當普遍，57％的15歲青少年聲稱嘗試過飲酒，37％青少年在最近一個月內有飲酒經歷。所有年齡層的青少年中，每10人中就有1人有過嚴重醉酒經歷，且至少喝醉過兩次。有過醉酒經歷的比例從13歲的5％上升到15歲的20％，顯示出青少年酗酒有隨年齡逐漸增加的趨勢。

電子煙的使用人數也在急劇上升，超過了傳統香煙，32％的15歲青少年嘗試過電子煙，20％在過去一個月內使用過電子煙。 相較之下，25％的15歲青少年曾吸過傳統香煙，15％則在過去一個月中嘗試過傳統香菸。

令人驚訝的是，大麻的使用率竟略有下降。在受調查的15歲青少年中，12％的人在2022年嘗試過大麻，而2018年這一比例為14％。報告警告，過早吸食大麻會導致依賴性，或演變為有問題的吸食模式。

報告也強調，雖然以前男孩喝酒和吸煙的比例高於女孩，但這一趨勢似乎正在改變。女孩在15歲之前吸煙、喝酒和使用電子煙的比例現在與男孩相當，甚至超過男孩。

此外，世衛組織專家對在遊戲、電視節目和其他媒體中植入各種有害物質的產品宣傳表示震驚，呼籲實施全面性預防措施。

為了遏制青少年使用酒精、尼古丁和菸草，世衛希望各國提高相關稅收，限制產品供應和銷售地點，並強制執行最低法定購買年齡。世衛組織也呼籲禁止在尼古丁和菸草產品中添加任何調味香料，包括薄荷醇，同時全面禁止在主流和社群媒體平台上投放廣告。

世衛組織歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，在歐洲內外的許多國家，兒童廣泛使用有害物質仍是公共健康的嚴重威脅。人類大腦直到20多歲仍會持續發育，必須保護青少年免受有毒和危險產品的影響。