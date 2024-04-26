韓國24歲女星金昭喜2017年參加選秀節目打開知名度，同年以女團「ALICE」隊長出道，近年也挑戰戲劇圈，有著亮眼外貌卻不懈怠，一直積極挑戰不同領域。不過，金昭喜無預警宣布5月合約到就退出演藝圈，經紀公司證實她要去結婚；與她交往1年多的男友身分也被挖，是一名大她15歲的富商，兩人計畫下個月登記結婚，今年會舉辦小型婚禮。

金昭喜今（26日）下午突然更新Instagram，曬出她親筆的手寫信，坦言自己在演藝圈學到很多，也收穫許多快樂的事，在遇到困難時多虧有粉絲們才能堅持下來；而在這期間金昭喜也遇到給她巨大力量的人，就是她的男友，成為彼此珍貴的存在，因此決定要結婚了。

對於突然要結婚並退出演藝圈一事，金昭喜知道粉絲們會很驚訝，她很抱歉，但她堅定地說，「不是ALICE的昭喜，要以金昭喜身分繼續第二人生」，她會幸福地生活下去，不會辜負大家對自己的支持和喜愛。

有不少粉絲得知金昭喜退圈結婚消息很震驚，但也紛紛送上祝福，「昭喜要幸福喔」、「哇，做出這個決定一定也很兩難吧，辛苦了，以後要幸福喔」；而部分網友也挖出金昭喜未婚夫，是一名大她15歲的富商，據悉，他們計畫下個月先登記結婚，今年內會舉辦只邀請親友的小型婚禮。