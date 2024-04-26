小花蔓澤蘭為強勢外來入侵植物，有「綠癌」之稱。（林保屏東分署提供／羅琦文屏東傳真）

林業保育署自前年開始以每公斤5元收購小花蔓澤蘭，林業保育署屏東分署為鼓勵大家動手除蔓換現金，即日起單次收購重量達100公斤者，加碼送出原生植物帆布袋、運動毛巾及斜肩包共3樣好禮，限量僅10組。

林保屏東分署表示，小花蔓澤蘭為強勢外來入侵植物，偏好生長在溼度高且陽光充足開闊地環境，繁殖力強，即使是高大樹木，一旦被它附覆蓋，即無法行光合作用而致死，嚴重威脅台灣原生植物生長空間，所以有「綠癌」之稱，每年10月至隔年2月為小花蔓澤蘭開花結實期，研究指出每平方公尺植株覆蓋面積可結出約17萬粒種子，結實量驚人。

屏東分署表示，在開花結實前剷除小花蔓澤蘭是降低危害最簡單的方法，趁著尚未開花前拔除，若等到種子成熟隨風飄散，可能造成擴散，所以全年都是除蔓好時點，民眾可於每週二、四上午9時到12時，下午1時至4時，至屏東分署所轄六龜、旗山、潮州、恆春4個工作站辦理。