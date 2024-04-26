富邦金傍晚發聲明稿如下：銀行業為受金融監管機關高度監管的行業，本行執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦須充分尊重及保護客戶的隱私權。
有關報載民眾貸款案件，經查相關內部作業均依照本行規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況。
富邦金聲明稿中，完全沒有提及此次北市議員簡舒培指稱「超貸、關說」疑雲的主角，以確實達到「充分尊重及保護客戶的隱私權」。
富邦金(2881)旗下北富銀再陷「超貸、關說」疑雲，北市議員簡舒培指稱，國民黨立委徐巧芯婆婆曾向北市府持股13.07%、佔三席董事的台北富邦銀行借貸，不僅用同一標的、連續貸款三次，且所貸1450萬元，遠高於周邊房屋市價的1000萬元，並在兩周內撥款。
富邦金傍晚發聲明稿如下：銀行業為受金融監管機關高度監管的行業，本行執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦須充分尊重及保護客戶的隱私權。
有關報載民眾貸款案件，經查相關內部作業均依照本行規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況。
富邦金聲明稿中，完全沒有提及此次北市議員簡舒培指稱「超貸、關說」疑雲的主角，以確實達到「充分尊重及保護客戶的隱私權」。
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