富邦金傍晚發聲明稿如下：銀行業為受金融監管機關高度監管的行業，本行執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦須充分尊重及保護客戶的隱私權。

有關報載民眾貸款案件，經查相關內部作業均依照本行規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況。

富邦金聲明稿中，完全沒有提及此次北市議員簡舒培指稱「超貸、關說」疑雲的主角，以確實達到「充分尊重及保護客戶的隱私權」。