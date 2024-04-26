2024年4月26日台北市／台北市雙層餐車與香港觀光餐車「香港水晶巴士」，24日首度簽訂雙城觀光餐車「合作備忘錄」，為雙層餐車的發展及推廣邁出大步。（台北市觀傳局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市雙層餐車與香港觀光餐車「香港水晶巴士（Crystal Bus）」，24日首度簽訂雙城觀光餐車「合作備忘錄」，為雙層餐車的發展及推廣邁出大步，由觀傳局長王秋冬率旅遊相關業者赴港澳推廣台北旅遊，共推互送遊客優惠，途中拜訪中華航空、長榮航空香港分公司，並前往澳門了解星宇航空往返澳門台北的送客情形，期待能建立更緊密的送客合作機制。

根據交通部觀光署公布資料，2023年來台旅客總計逾648萬人次，其中港澳旅客人次高達119.5萬，名列第1，超越韓國及日本，為台北市重要推廣的目標市場之一，為爭取更多港澳旅客來台旅遊，2024年觀傳局規畫港澳旅客赴台北周末短旅行及親子遊，以多元遊程產品滿足香港旅客旅遊需求。

王秋冬表示，雙方簽署雙城觀光餐車「合作備忘錄」，期待合作能增加雙邊遊客互訪人次，相互體驗移動式觀光與美食相結合的城市旅遊形式，香港水晶巴士的餐點是香港米芝蓮餐飲，台北市雙層餐車則與台北五星級飯店合作，都各具性價比及美食特色。

觀傳局表示，香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）熱情表達港台旅宿業長久以來友好及相互支持的關係，同行的台北晶華酒店行銷業務部總監陳佩侖則強調，全球麗晶酒店重視台灣市場，除提供優質舒適的旅宿環境之外，亦配合台北市跨海進行城市旅遊推廣。

此外，觀傳局走訪旅遊線上平台Klook香港總公司，經理劉穎賢表示，Klook架設了完整的台北觀光線上產品銷售平台，舉凡交通票券、旅宿訂房、景點遊程、美食、伴手禮等，都有完善的規畫，此行能與台北市業者在香港做面對面的溝通，相信對於共同推廣台北城市觀光將大有助益。