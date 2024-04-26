王敏淳（中）擔任代言人，星爸媽檢場、李翊君到場支持。（寶工Pro’sKit提供）

「最美星二代」王敏淳今（26）日出席科學玩具發表會，宣傳泵動水槍「水星射手」，身為品牌代言人，她化身特務手持水槍，以一身俏皮勁裝現身，人生第一次代言科學玩具，星爸媽檢場、李翊君特地到場支持，檢場童心未泯，趁空檔把玩水槍，對著花圃發射水柱，自得其樂笑說：「這水槍還可以澆花，怎麼這麼好玩。」王敏淳回憶兒時，爸媽花很多時間陪她玩益智玩具，有一年還讓聖誕老公公進家門送玩具，因此從小對玩具有著特殊感情。

王敏淳成為玩具代言人，難掩興奮，在台上一口氣示範水槍的5種玩法，她表示從小就喜歡玩積木、拼圖相關的益智玩具，這次能代言科學玩具，直說太幸運！不過接到玩具廠商邀約，王敏淳透露：「一開始有點疑惑、好奇，玩具怎會找我？後來知道這科學玩具不簡單，需要創造力，跟我創作歌曲的過程很類似。」作為品牌代言人，她前期在家體驗組裝過程，笑稱可以轉移創作壓力，「一開始不了解什麼是科玩，透過一步一步組裝起來，成就感很大，自己玩很療癒，送禮也很適合」。

王敏淳兒時有不少玩具的美好回憶，第一個玩具印象是在學齡前，收到的一台收銀機，當時她每天纏著爸媽玩角色扮演，煞有其事的結帳、收錢、找零，還學著店員親切地喊「歡迎光臨」，從小就展現「戲胞」。另外有次，聖誕節前，小學英文老師跟家長收集禮物，到了聖誕節當天扮成聖誕老公公，到學生家中送上禮物，王敏淳回憶：「雖然知道是老師扮的，但第一次也是唯一一次看到聖誕老公公走進家中，溫暖感動的記憶非常特別。」

檢場與李翊君今特地現身支持女兒，李翊君表示和檢場花很多心力、時間陪伴女兒，「玩遊戲就是最好的陪伴時光，也可以趁機培養她的耐性、專注力」，王敏淳笑著招認，小時候雖然愛玩益智玩具，但很沒耐心，往往玩過一次就覺得無聊，但爸媽陪著一起玩，可以玩很久，這次代言科學玩具，王敏淳把玩具水槍帶回家和爸媽同樂，她說：「以前他們陪我，現在換我陪他們玩玩具。」