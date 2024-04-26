斗六籽公園風雨籃球場2021年動工，過程一波三折，包括挖掘到早年無主骨骸、文史團體陳情、周邊排水與及人行空間零亂，斗六市公所今年初協助收尾，終於完成雲林最新穎、最大的風雨籃球場，26日啟用剛好有風也有雨，籃球迷稱讚是「夢幻籃球場」。
斗六籽公園的4個籃球場因年久失修，場地不平整，斗六市公所爭取體育署補助1450萬元改建為風雨籃球場，為配合周邊的行啟紀念館立是建築景觀，屋頂以鋼構薄膜取代鐵皮屋頂，球場地面顏色是寶藍、淺藍、橘色撞色非常美觀，26日啟用。
籽公園籃球場自2021年動工到正式完工，好事多磨歷時3年多，主體工程由縣府施工，斗六公所補助縣府500萬元，但工程諸事不順，縣長張麗善連續2年農曆7月延請佛寺住持舉行法會超度無主骨骸，去年底完工前卻發現周邊排水、停車、人行空間零亂。
斗六公所公用課長孫旺田臨危受命承擔周邊改善工程，縣府及公所各出資413萬多元，增加汽機車停車區、休憩座椅、照明設備、監視攝影機、排水功能優化，白色圍籬呼應薄膜設計，廠商亦主動新籃球場畫線、上漆，工程終於畫下圓滿句點，上周再舉辦完工祈福法會。
26日啟用典禮逢颳風又下雨，周邊的露天籃球場溼答答不宜運動，新落成的風雨籃球場涼爽又乾燥，正好驗收印證，這也是全縣最大的風雨籃球場，共有2面，典禮中花式街頭籃球好手「小夫」展露花式籃球功夫，並與一名小學生鬥牛。
縣長張麗善特別致謝斗六市公所鼎力協助，讓美輪美奐的風雨籃球場誕生。斗六市長林聖爵則當場表揚孫旺田課長，稱讚他「公所如果多5個這種課長，斗六市會很讚」，該風雨籃球場完工以來，美名盛傳到其他鄉鎮，被籃球迷譽為「夢幻籃球場」。
斗六市打籃球風氣盛，斗六市公所5年來打造3作風雨籃球場，包括家樂福橋下、久安國小對面、湖山里國3橋下，第4座是籽公園。
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