啟用典禮中花式街頭籃球好手「小夫」展露花式籃球功夫，並與一名小學生鬥牛。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵和鎮南國小女籃隊一起喊加油隊呼。（周麗蘭攝）

斗六籽公園風雨籃球場2021年動工，過程一波三折，包括挖掘到早年無主骨骸、文史團體陳情、周邊排水與及人行空間零亂，斗六市公所今年初協助收尾，終於完成雲林最新穎、最大的風雨籃球場，26日啟用剛好有風也有雨，籃球迷稱讚是「夢幻籃球場」。

斗六籽公園的4個籃球場因年久失修，場地不平整，斗六市公所爭取體育署補助1450萬元改建為風雨籃球場，為配合周邊的行啟紀念館立是建築景觀，屋頂以鋼構薄膜取代鐵皮屋頂，球場地面顏色是寶藍、淺藍、橘色撞色非常美觀，26日啟用。

籽公園籃球場自2021年動工到正式完工，好事多磨歷時3年多，主體工程由縣府施工，斗六公所補助縣府500萬元，但工程諸事不順，縣長張麗善連續2年農曆7月延請佛寺住持舉行法會超度無主骨骸，去年底完工前卻發現周邊排水、停車、人行空間零亂。

斗六公所公用課長孫旺田臨危受命承擔周邊改善工程，縣府及公所各出資413萬多元，增加汽機車停車區、休憩座椅、照明設備、監視攝影機、排水功能優化，白色圍籬呼應薄膜設計，廠商亦主動新籃球場畫線、上漆，工程終於畫下圓滿句點，上周再舉辦完工祈福法會。

26日啟用典禮逢颳風又下雨，周邊的露天籃球場溼答答不宜運動，新落成的風雨籃球場涼爽又乾燥，正好驗收印證，這也是全縣最大的風雨籃球場，共有2面，典禮中花式街頭籃球好手「小夫」展露花式籃球功夫，並與一名小學生鬥牛。

縣長張麗善特別致謝斗六市公所鼎力協助，讓美輪美奐的風雨籃球場誕生。斗六市長林聖爵則當場表揚孫旺田課長，稱讚他「公所如果多5個這種課長，斗六市會很讚」，該風雨籃球場完工以來，美名盛傳到其他鄉鎮，被籃球迷譽為「夢幻籃球場」。

斗六市打籃球風氣盛，斗六市公所5年來打造3作風雨籃球場，包括家樂福橋下、久安國小對面、湖山里國3橋下，第4座是籽公園。