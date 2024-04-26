Joeman與人合夥經營在新北市新莊區的「九葉國際車業」25日晚間被一群黑衣惡煞投擲鞭炮。（新莊警分局提供／張鎧乙新北傳真）

知名YouTuber「Joeman」（翁雋明）與葉姓友人在新北市新莊區合夥經營的「九葉國際車業」，25日晚間被一群黑衣人惡意投擲鞭炮，案發後警方循線逮捕8人，其中5名還是未成年，安姓主嫌供稱約2個月前到車行買車，業務告知他無業「貸款無法過件」，心生不滿才夥同友人放炮洩憤，警詢後將安男等3人依妨害秩序、恐嚇、毀損送辦，另5名未成年移送少年法庭。葉姓業者表示，這間店4月初才開幕，也從來沒看過安男，不排除另有隱情。

據悉，Joeman與葉姓友人合夥經營的「九葉國際車業」，主要以外匯車買賣為主，25日晚間9時許遭人投擲鞭炮，警方獲報到場，經調閱監視器，確認共有8人分乘4部機車到車行，其中3人手持鞭炮朝店內施放，其他犯嫌則在場助勢。

新莊警分局立即成立專案小組，漏夜追查後，將18歲安姓主嫌等8人在凌晨在三重、汐止等地逮捕歸案。初步調查，安男供稱2月分看到網路影片後，曾至車行詢問購買細節，但因車行所販售大多是雙B或超跑等外匯、二手車，而安男本身無業，業務告知他「貸款無法過件」，心生不滿找友人到車行放炮洩憤。警詢後將安男等3人依妨害秩序、恐嚇、毀損送辦，另5名未成年移送少年法庭。

「九葉國際車業」總經理葉家欣表示，做外匯車已經8年，跟同業並無糾紛，這間車行是首次在新莊區設據點，與好友Joeman合夥經營，光裝潢就花了500萬，主要是賣雙B、保時捷等百萬進口車，該店4月8日才正式開幕，召募的業務就3、4個新人，都是自己親身教導服務，客戶來看車時基本上我都在場，根本就沒有任何一個姓安的客人，安嫌指稱貸款不過一事，他表示18歲又無業，根本沒有一家可以合貸，完全不合邏輯。

葉家欣指出，25日晚上9時許，業務離開車行時跟他說對面有群黑衣人，他原不以為意上樓處理事情，沒過多久就聽見刺耳鞭炮聲，下樓看見黑衣人敲打車行鐵門並劃破廣告帆布後，一哄而散，巡場後發現1輛BMW、1輛賓士、1輛悍馬與1輛保時捷受損，修復費用可能需要幾十萬到上百萬，對於此案他認為背後有人指使，與律師討論後將對8人提告，以揪出幕後黑手。