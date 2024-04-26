金價屢創新高，12日一度衝破2400美元，各國央行先前狂掃黃金，也跟著暴賺，但韓國央行（韓國銀行）卻遲遲不敢下手，遭受國人砲轟。韓媒消息指出，韓央曾大買黃金，未料金價逆轉暴跌，造成1.2兆韓元帳面虧損（約台幣280億元），「一朝被蛇咬」的恐懼，導致11年來沒有增加黃金儲備，顯見當年的心理創傷仍在，讓韓央錯失這波淘金熱潮。

東亞日報報導，據紐約商品交易所資料，2022年11月黃金期貨每盎司1618.3美元，至本月12日飆漲至2448.8美元。也就是說，短短1年5個多月漲幅高達5成，而這段時間，各國央行持續爆買黃金。

世界黃金協會（WGC）表示，各國央行於2022年、2023年，分別購買1082噸（歷史最高）和1037噸黃金，這是2016年~2021年年均購買量457噸的2倍以上。尤其是中國自2022年11月以後連續17個月狂買黃金，數量高達314噸。

反觀，韓國央行卻對這次新淘金熱視而不見，原因是無法抹滅過去痛苦的記憶。在2010年國會國政監查中，韓央總裁金仲秀被指責應該增加黃金儲備量，此後，2011年到2013年初總計買入90噸黃金。

沒想到韓央買進黃金之後，金價卻暴跌，造成1.2兆韓元帳面虧損，慘遭國會議員抨擊為未能正確預測金價，造成國家損失。

近年金價不斷創高，韓國央行的黃金投資得到了重新評價，但當時受到的心理創傷似乎依然存在。

目前，韓國央行的黃金儲備量為104.4噸，連續11年保持不變。以（2023）去年底為基準，黃金在韓國外匯儲備額所占的比重僅為1.52%，台韓經濟規模相近，台灣占比4.32%（423.6噸），中國大陸與日本分別占4.33%（2235.4噸）及4.37%（846.0噸）。

報導指出，若韓央不是之前的心理創傷，就只能怪實力不足，在地緣政治風險升溫下，從資產多元化的角度出發，有必要長期將黃金持有比重拉高到一定水平，以提高匯率穩定性。但也並非此時加入搶購黃金的行列，由於金價變動性較大，若像以前一樣不知變通，只會使心理創傷更加惡化。