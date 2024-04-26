華為在北京車展中有兩個巨大的展示攤位，至少有7家中國汽車製造商宣布，要將華為的「乾坤」系統安裝在他們汽車中的先進駕駛輔助系統(ADAS)。

據知情人士透露，德國的福斯集團(VAG)也要在中國製造的奧迪Q6L e-tron電動車，於2025年推出時配備乾坤。這也是華為首次與外國汽車製造商達成交易。

日產執行長內田誠(Makoto Uchida)也感到興趣，他在參觀華為展位時聆聽代表解釋華為為賽力斯(Seres)電動車開發的系統。日產發言人表示，執行長巡視攤位，對任何的合作不予置評。

奧迪表示，它不會對供應商提出評論。

作為車用零件供應商，華為迅速崛起，並在電信設備和智慧型手機發展受阻之後，尋找另一成長動力。

華為說，公司目標是成為智慧電動車時代的頂級供應商，與德國的博世(Bosch)和大陸集團(Continental)，以及日本的電裝(Denso)等公司相競爭。

東風旗下的Seres品牌董事長張興海說，公司與華為共同成長了三年，取得的成績有目共睹。未來三年將繼續並肩努力。

中國汽車的高速發展，也為華為鋪平了道路。分析師表示，像比亞迪這樣的民營電動車製造商，已被證明善於使用內部的高科技能力，而國有車廠很難創新，因此依賴華為這樣的企業來提高競爭力。

然而華為積極參與Seres和Aito等品牌的車輛開發和推廣，有數位經理人表示，這引起了業界擔憂，認為華為不僅是供應商，而且也是競爭對手。

在中國以外，美國今年開始調查中國汽車是否構成國安風險，特別是針對「連網車」技術的擔憂，華為可能再次成為貿易管制的對象。