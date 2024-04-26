振樺電POS、Kiosk產品回到成長軌道，IPC領域預估也將在今年第二季第三季展開顯著成長動能。

展望今年營運，振樺電提到，今年營收，雖然上半年受到市場景氣仍混沌不明，不過POS、Kiosk表現回到正常軌道，今年度也有些特殊專案，有顯著出貨動能，不過整體營收表現依照客戶出貨狀況，預估今年營收仍以10%成長為基礎，今年上下半年營收配比，預估下半年成長幅度將高於上半年不少。

毛利率方面，公司產品組合，醫療、軟硬整合提升，毛利率相對有不錯表現。

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