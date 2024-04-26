民進黨團提案綠版國會改革法案逕付二讀遭到國民黨封殺，綠白再度互槓。綠黨團總召柯建銘說，國民黨和民眾黨聯手沒收國會改革，就是沒收民主，國會已死，難道這就是傅崐萁赴大陸的伴手禮嗎？民眾黨團副總召黃珊珊反批，柯建銘每天罵在野黨，又要人家投票支持，「我覺得他真的是人格分裂」，若賴清德希望未來4年順利執政，要慎重思考，這樣立院黨團幹部是否要繼續沿用。

黃珊珊與立委陳昭姿、麥玉珍、林憶君今下午召開「造瑤累范！ 破解綠巨嬰 假改革真造謠」 記者會。黃珊珊強調，執政黨立法院黨團應該是跟在野黨溝通的橋樑，不應該成為執政黨製造與在野黨對立的阻礙，柯建銘每天罵在野黨，又要人家投票支持，「我覺得他真的是人格分裂」，若賴清德希望未來4年順利執政，要慎重思考，這樣立院黨團幹部是否要繼續沿用。

民眾黨團副總召黃珊珊批柯建銘每天罵在野黨，又要人家投票支持，「我覺得他真的是人格分裂」，賴清德要慎重思考是否沿用這樣的立院黨團幹部。（楊亞璇攝）

黃珊珊說，下午看到新聞非常詫異，早上在立院非常單純的事件變成另一種模樣，執政黨在立法院提出議案，事先溝通爭取同仁支持是基本禮貌，如果當天早上知道議案，民眾黨立場就是我們不投票，「我們不投票也是一種立場的表達」，有些立委過來指責，甚至做挑釁動作，每個人在立法院有他表態的自由，執政黨竟然要淪落到造謠取勝，這是非常沒有禮貌的執政黨，前科累累的執政黨。

黃舉例，針對年金改革議題，民眾黨從來沒有講過18％要回來，上一次投票後，民進黨講說民眾黨年金改革18％要回來，民眾黨不想與綠營假動作起舞，希望立委回歸實質面就事論事，不要操弄意識程序，搞突襲、扣帽子。

黃珊珊指出，從立法院開議2月1日到今天，民進黨從來沒有派人與民眾黨溝通過議案，或爭取民眾黨支持，要逼著人家支持他，這樣有禮貌嗎？如果提前來說內容，希望爭取民眾黨支持，大家都會進入討論，貼別人標籤分化黨團的方式，是非常不可取的。

黃珊珊呼籲，一個執政黨的立法院黨團應該是執政黨與立法院在野黨溝通的橋樑，不是製造對立的阻礙，將來賴清德總統520上任的新內閣，法案、預算都要爭取在野黨支持，還是要像現在一樣，只要不同意就扣帽子，然後怎麼表決都敗下陣來，請問以後要如何執政？

黃還原說，表決結束後，洪申翰與吳思瑤前來，她親自與洪申翰說，若沒有告訴民眾黨希望爭取支持，如何知道希望達到目的是什麼，不是提案就應照單全收，洪申翰也表示他也認為應該是這樣，吳思瑤過來時也是講一樣的事。

黃珊珊強調，4位立委從來沒有說不知道內容，早上黨團會議，黃國昌都已經說提案內容，民眾黨認為是程序問題，不需要跟大家起舞，所以不投票，不需要再去用各種方法分化黨團內部團結與和諧，如果靠造謠取勝就想要解釋每次投票都敗下陣來，表示民進黨是不願意跟在野黨溝通的，更是證明將來不會在賴清德執政後，能夠跟在野黨溝通的幹部，賴清德要好好思考一下。

民進黨團幹事長吳思瑤說，會後表決完，他去找民眾黨女性立委黃珊珊、麥玉珍和陳昭姿，問她們，「同是女性為什麼不投票？」她們才恍然大悟，原來是表決這個案件。

對此，陳昭姿說，他們不可能不去了解案子，今早在黨團討論案子，她有一些想法，現在有所謂性騷擾防治法、性別平等工作法，不管行為人是否為立委，就已經可以規範，她認為這個法是有點多餘，以後立委有司法關說、喬假釋等不當行為，都要立一個法處理立委？

陳昭姿指出，絕對沒有「恍然大悟」這件事，me too或性騷是全新的事件嗎？過去發生時，已經當了第5年的范雲，當你們自己政黨做這些事情，為什麼當時不提案，現在提案的時機動機是什麼，應該在任何人做出行為時就提出法案，可能會思考討論這個她認為多餘的法案，有沒有必要性，因為是更嚴格的規範，「范雲委員，我認為你是雙重標準」。

麥玉珍也說，今天才知道說吳思瑤很會造謠，「我真的恍然大悟」，當立委是專門挑撥離間嗎？要支持要來先溝通，不是大家投票完，要跟著民進黨腳步。

麥玉珍說，不管任何案子，只要對民眾有幫助，主席都有指示，民進黨一直來說民眾黨會支持國民黨，民眾黨有自己想要推的，只要對民眾有幫助就支持，民眾黨功能不是選藍或是綠，不要把民眾黨當成進黨輸的籌碼，這太過分了。

麥玉珍話鋒一轉批，「你要去找賴清德，來去說現在內閣有提的女性有多少，他的潛意識歧視女生，內閣女性比較少，是不是要回去問他？」

林憶君指出，執政黨不要再雙標，邏輯混亂到大家都聽不懂，「一下說沒有用的八席，一下說我們是關鍵的力量」，應該好好溝通，不要整天情緒勒索、政治操作。