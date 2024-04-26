陳零九日前拍攝單曲封面照。（種子音樂提供）

陳零九日前拍攝新單曲〈請你別愛我〉封面照，穿著一身藍色居家襯衫放鬆地坐在沙發上與手模互動，被對方親密地捧臉畫面看似甜蜜，但在他的眼神中卻流露複雜神情，傳達出有很多關係中可能被對方PUA、情緒勒索，開始產生自我懷疑、覺得自己不夠好，原來其實只是一個過期的愛的感覺，到了最後終於解放自我、擺脫對方。

MV選用手機觀看的直式拍攝手法，營造處於情緒或是某段關係的灰色地帶中；拍攝到一半時，天氣突然從大晴天轉變成傾盆大雨，陳零九表示：「很符合我們可能日常中會遇到很多臨時的情況，就要試著去調適它。這首歌曲的概念可以套用在任何關係中，有些人在面對喜歡的人會抱有過多不切實際的幻想，只要對方做了不合意的事情，就會覺得對方不好，關係中對面這樣的人灑脫放下，離開對方。」

新歌透過層次豐富的編曲呈現不同情緒層面，傳達無論在任何關係中，很多時候我們都處在情緒的灰色地帶，在相愛的時候會時刻考慮彼此感受，但不愛時就會忽略對方，並做出負面情緒的回應。最後才意識到在感情中所有的痛苦和情感的折磨，都不能違背自己內心最真實的感受，如同歌詞提到的「放過我自己也放你走，愛過就夠」，記得當時的美好回憶，然後灑脫放下這一段關係。