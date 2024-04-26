第一次成為爸爸媽媽的興奮之情難以言喻，而因為新手爸媽沒有經驗的關係，通常都會在照顧上做很多功課，網友就分享一張把手指伸到小寶寶鼻子前方的照片，笑稱大家都會懂，結果真的引起上萬人共鳴。

一名網友近日在臉書「爆廢1公社」分享一張照片，只見拍攝者將手指伸到正在睡覺中的小寶寶鼻子前方，疑似在確認寶寶還有沒有呼吸，並說「當妳第一次當媽媽…妳們會懂的XD」。

一張簡單的照片引起超過1.5萬人點讚，還有近2千人留言，紛紛喊「真的有做過」、「我還會摸肚子」、「我當爸爸也懂啊哈哈」、「真的對我的寶寶這樣做過」、「笑死，看到這篇前才剛這樣啦」、「我一直到孩子會打呼前都這樣」、「第一次當媽的時候真的天天都這樣」。

也有人說「我都當阿嬤了，現在顧孫還是會」、「什麼第一次，我3個都這樣養」、「要好帶的才會這樣，我家三隻只有老大可以睡到我以為他沒了」、「當托育人員17年了，還是會這樣做」、「睡的時候：他還有沒有呼吸啊；醒的時候：啊啊叫吵死啦；安靜的時候：他怎麼感覺怪怪的；哭的時候：他是不是不舒服？趕快打電話問醫生」。