近五年間，全台房貸負擔已從75％提升至83％。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2020和2021年在低利及資金浪潮等多重力道支撐下，帶動自住、置產購屋需求出籠及市場看漲房價的預期心理，全台房市買氣大噴發，房價漲勢勁揚。然而在2022年初，為控制飆升的通膨，各國實施貨幣緊縮政策，台灣也跟著採取升息手段，使須繳的房貸金額隨之增加。

在全台房價迅速飆漲下，受薪族想要以「薪水存頭期款、繳房貸」，變得越來越困難。若以2023年全台平均住宅總價1245萬元、貸款八成、30年期本息平均攤還的條件下，截至最新公布的113年2月五大行庫新增房貸利率2.077％來計算，每個月須繳37,199元的房貸，已占平均提繳工資的83％左右；若有適用於新青安的購屋族群，儘管貸款年限調長至40年期，優惠的3年內每月仍須繳28,996元，往後每月須繳30,462元，房貸占比也逼近七成。

陳金萍表示，若只能貸款30年，這也意味著高達八成以上收入都要拿去繳房貸，對於受薪族來說，是非常大的經濟負擔，且勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若還有升息打算或短期內無降息可能，房貸負擔壓力不容小覷。要光靠薪資達成購屋的夢想，對現代人來說是難上加難。

進一步觀察六都和新竹縣市狀況，2023年台北市房貸負擔占比達147％。陳金萍指出，台北市因房屋平均總價高昂，儘管五年來平均提繳工資已增加13％，但是每月須繳房貸為76,251元，遠大於平均提繳工資的52,044元，房貸負擔占比僅小幅下滑，從166％降到147％。不過這個占比對於受薪族來說，有著非常大的經濟壓力，想要單靠薪資擁有北市門牌，幾乎是不可能的任務。

至於台南市短短5年間房貸負擔占比就增加16個百分點，居七都之冠。陳金萍表示，近年來，台南市受惠於科技園區、公共設施及重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大批買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，五年間平均購屋總價大增237萬元，漲幅達32.5％。然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境，因此成為七都裡這五年間房貸負擔占比增加最多的都會區。

而新竹縣房貸負擔占比5年來增加14個百分點至82％，為七都第二。陳金萍分析，新竹縣受惠於科學園區效應，再加上當地腹地有限、供給較少等因素，在剛性需求買盤強勁下，房價漲勢兇猛，5年來漲幅達31.4％。儘管新竹縣工資因科技產業蓬勃，大幅推升縣市整體的薪資水準，但是高薪資依舊是跟不上當地房價飆漲速度，房貸負擔占比增幅顯著。