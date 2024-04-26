母親節將至，礁溪晶泉丰旅三燔礁溪日式鍋物料理餐廳6月30日前推出「韓式海帶F1日本國產牛鍋物放題」，主廚楊士賢以韓國慶祝必吃的海帶湯為靈感，以正宗韓式技法烹製出濃郁美味的湯底，搭配F1國產牛組成極致饗宴，兩人起鍋，每位1,280元。此外，還可選擇「寵愛母親。暖湯饗宴」一泊二食住房專案，內容包括「WHOO后 拱辰享鑽白亮采」幸福禮，享受美人湯泉，品嘗美味佳餚，每房每晚最低7,476元起。房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金，官網訂房更享加購高鐵車票7折起優惠。

三燔礁溪「韓式海帶F1日本國產牛鍋物放題」的亮點首推製作耗時的韓式海帶湯底，主廚精選適合補身慰勞、營養價值高的韓國苑島全羅南道特級海帶，與鮮美蛤蜊炒香燉煮出滿滿海味和營養的湯底，搭配油花豐美的F1日本國產牛肉、日本牛肩小排、美國肋眼牛肉、西班牙梅花豬、台灣豚腹肉等多款頂級肉品，海陸滋味相得益彰。此外，秉持在地共好、食材零里程原則，鍋物中也採用許多宜蘭在地時蔬。5月1日至12日用餐的母親，還可享受主廚加贈的「時令海鮮松露茶碗蒸」。

除了大啖美食之外，消費者亦可選擇「寵愛母親。暖湯饗宴」一泊二食住房專案，入住房客可以在專屬的湯泉風呂和全台最美頂樓無邊際溫泉泳池體驗暖湯、在滿天星斗下盡賞星空電影院，晚餐有全新推出的「韓式海帶F1日本國產牛鍋物放題」，早餐則享與米其林綠星「小小樹食」聯名的健康料理，飯店也特別準備了「WHOO后 拱辰享鑽白亮采 3件組」，一同呵護媽媽的肌膚，闔家歡度溫馨佳節。