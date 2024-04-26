要不得！表哥趁表妹年幼，在母親老家對當時就讀國一的表妹上下其手，撫摸其胸部得逞，後來食髓知味，又趁著騎機車載表妹的機會，在機車上再度撫摸表妹胸部，法院認為表妹身心受到侵害，犯罪情節非輕，2案依妨害性自主罪，遭彰化地院判處有期徒刑各5月，應執行有期徒刑8月，緩刑3年、交付保護管束。

這2起猥褻案分別發生在表妹就讀國一及國三時，2018年暑假期間，表哥在明知表妹就謮國中一年級，還未滿14歲，趁著回自己母親老家時起犯意，徒手撫摸表妹的胸部得逞。

2年後，2020年時，又在表妹就讀國中三年級、未滿16歲時，於雲林某夜市附近，在騎乘機車途中，徒手撫摸表妹的胸部，同年再次在母親老家撫摸表妹的胸部得逞。後經表妹向社工員陳述後，由社工員報警處理。

彰化地方法院認為，表哥無視表妹的性自主，恣意對表妹撫摸胸部之猥褻行為造成表妹身心受到侵害，犯罪情節非輕，尤其他身為被害人的表哥，雙方為親屬關係，構成刑罰框架之上限，依妨害性自主罪，2罪各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育2場次。