為強化工地防汛搶險應變能力，彰化縣政府今日上午在二水堤防進行防汛演練，希望透過實際防汛演練操作，強化應變能力。（葉靜美攝）

每年5月1日至11月30日為防汛期，彰化縣東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程，預計今年10月完工，因施工地點就在濁水溪旁，縣府為強化工地防汛搶險應變能力，今日上午在二水堤防進行包括工程人員受困沙洲等待救援，以及堤防龜裂搶險等防汛演練，希望透過實際防汛演練操作，強化應變能力。

在防汛演練中，模擬有工程人員受困沙洲，為進行救援，現場出動無人機吊掛救生圈、救生衣，投擲給受困人員，協助救援，演練二水堤防潰堤時，則出動大型機具吊掛太空包進行緊急搶修。

縣長王惠美表示，東彰道路有北中南三段，總經費高達83億元，東彰中段員林段已啟用，北段及南段工程進行中，南段部分路段在田中工業區附近，從斗中路到中州路段已於111年8月完工通車，以紓解田中市區、工業區以及高鐵特定區往來之車輛，全線道路預計今年10月完工；北段(台74甲線東外環至台76線林厝交流道)則預計今年12月完工。

為減少民房及土地的強制徵收，東彰道路南延段在規劃時，將路線改至堤防旁，減少徵收費用，也讓工程如期完成，南段總經費有12餘億元，其中徵收土地約4億元，工程約8億元，未來與東彰北段銜接，連結中彰快速道路(台74線)、漢寶草屯快速道路(台76線)、國道3號。

水利署第四河川分署長李友平表示，東彰快速道路南延段在與地方討論後，決定利用原有的二水堤防進行改建，並將二水堤防原有的土壤砂石繼續用在工程中，讓二水堤防能持續不斷的傳承。

工務處表示，施工中除平時注意氣象資訊蒐集及做好相關防範整備工作外，也隨時注意洪汛，如遇豪大雨、颱風或河水暴漲，提前將施工材料及機具搬離河川現場，使其不妨礙河川行水功能。