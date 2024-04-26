新北市新莊警分局丹鳳派出所王姓警員涉嫌勾結詐騙集團，2021年起利用職務之便替詐團查詢被警示的人頭帳戶並藉此收賄，被新北地檢署指揮廉政署、警政署政風室等單位於25日前往搜索，複訊後檢方聲押禁見裁准。

檢廉調查，王姓警員2021年起在辦公處利用公務系統登入165反詐騙系統平台，無故查詢多筆警示帳戶通報狀況，並將資料傳給詐騙集團曾姓成員，再由曾將資料轉傳詐團使用，並藉此收賄。除此之外，王員還利用警用查詢系統替曾男查詢被害人的資料與行蹤，提供曾男討債。

新北地檢署黑金專組檢察官周懿君昨（25）日指揮廉政署等單位兵分8路前往丹鳳所、王員住所等處搜索，查扣手機、冷錢包等證物，並帶回王員、曾姓成員等兩人，複訊後檢方認為王員涉嫌《貪汙治罪條例》、《刑法》洩露國防以外之機密等罪、《組織犯罪防制條例》等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施與串供之虞，向法院聲請收押禁見裁准；曾則諭知30萬元交保。