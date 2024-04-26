水庫開心暢飲！第二波春雨鋒面炸裂全台，經濟部水利署力讚這波春雨「CP值很高」，統計至下午全台水庫總量已達9904萬噸，由於上游集水區仍在入流，到夜間將破億噸。可確定這波降雨對水情有所幫助，可是旱象要解，仍得等待5月梅雨。

全台21座水庫8座蓄水率不到3成，這波春雨可謂是「及時雨」。經濟部水利署副署長王藝峰盛讚這波「CP值很高」，都下在地面集水區上，中部、新竹、苗栗水庫蓄水率都有明顯提升。

水利署統計，從22日到26日下午4點，全台水庫總入流量9904萬噸，最多的是日月潭水庫(含霧社)的2000萬噸，其次鯉魚潭1800萬噸、德基1400萬噸，北部石門也有940萬噸。鳶山堰與寶山(1＋2)水庫都有450萬噸。南部曾文加烏山頭則增加540萬噸。

即使枯水期最末段迎來及時雨，王藝峰也不敢大意，提醒旱象尚未解除，春耕用水龐大，像是石門水庫灌溉用水需求很大，後續還有二期稻作。這波春雨水量效益，水利署月底會做仔細評估。但想要旱象紓解，他強調仍是要看5月梅雨是否準時。