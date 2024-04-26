據央行統計，3月票據交換張數僅379萬6,874張，較2月減少11.43％；票據交換金額為9,872億元，較2月增加8.65％，票據交換張數減少，主因2月有一個月底峰日，而3月則無。

另，3月公司戶退票張數占全體退票張數比重，也較上月增加1.53個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重，則較上月增加5.32個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

央行官員表示，3月存款不足毛退票張數共計2,972張，占票據交換張數之比率為0.08％，較2月略增0.01個百分點；存款不足毛退票金額32億元，占票據交換金額之比率為0.32％，較2月略增0.03個百分點，主要係因50萬元至500萬元等退票占比較2月份略高所致。

銀行資金調度主管說明，通常月底峰日較多，都會使退票金額上升，但3月剛好無月底峰日，不過，有2戶退票金額億元以上的大戶退票出籠，個人戶及公司戶各有1戶，個人戶1.5億元、公司戶1.4億元，合計2.9億元，使全月退票金額稍稍增加。

銀行主管強調，國內整體經濟環境運作正常，近幾月退票都維持正常水位，目前企業及個人資金狀況穩定，退票金額大致都在30億元上下，不至於大致攀高。