國發會26日發布3月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，為2022年4月、24個月以來的新高，景氣燈號持續第3個月亮出綠燈，景氣對策信號分數則已自去年11月出現連續5個月走升。國發會表示，趨勢上顯示國內景氣持續回溫，惟3月的30分僅較上月增加1分，有別於過去數月的大幅走升，反映出景氣動能正在放緩中。

國發會指出，3月景氣動能來自人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，領先指標、同時指標雙雙維持上升，國內景氣持續回溫無虞。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，歐元區、日本的經濟成長仍然不強，相較上日本有些改善，中東戰事卻新增全球景氣復甦的不確定性，使得我國經濟動能亦受到外部影響的削弱，後續發展仍須密切關注。

3月景氣對策信號的9項構成項目中，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘4項燈號維持不變。吳明蕙認為，即使有出現變燈轉差的加班工時、工業生產指數等，實際上變動都極些微，也多剛好在變燈邊緣，實際上沒有存在極大的差異。