隨著蘋果公司把過於集中在大陸的供應鏈分散到印度和東南亞，大陸具代表性的手機生產基地：河南第一季的出口額暴跌逾60％。市場對當地前景看法不一，有人認為，蘋果在大陸市場陷入苦戰，日後可能會進一步減少在大陸的產量。但也有人認為，為了提高價格競爭力，蘋果很難徹底放棄在大陸的生產基地。