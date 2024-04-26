朝鮮日報報導，鄭州海關資料顯示，河南省2024年第一季手機出口額年減61.7％至人民幣272.6億元。從數量看，第一季智慧手機出口量年減60.1％至664.5萬支。因主力產品手機出口暴跌，河南省第一季進出口額規模縮水23.4％，跌幅僅次於江西（年減39.4％），位居大陸第二。
報導指出，河南是大陸最大的手機生產基地，蘋果最大的合作公司富士康在該省鄭州市設有工廠。鄭州工廠產量一度占蘋果總生產量的60％，被視為全球最大的iPhone生產基地。但是在新冠疫情後，其地位大不如前。
隨著蘋果公司把過於集中在大陸的供應鏈分散到印度和東南亞，大陸具代表性的手機生產基地：河南第一季的出口額暴跌逾60％。市場對當地前景看法不一，有人認為，蘋果在大陸市場陷入苦戰，日後可能會進一步減少在大陸的產量。但也有人認為，為了提高價格競爭力，蘋果很難徹底放棄在大陸的生產基地。
朝鮮日報報導，鄭州海關資料顯示，河南省2024年第一季手機出口額年減61.7％至人民幣272.6億元。從數量看，第一季智慧手機出口量年減60.1％至664.5萬支。因主力產品手機出口暴跌，河南省第一季進出口額規模縮水23.4％，跌幅僅次於江西（年減39.4％），位居大陸第二。
報導指出，河南是大陸最大的手機生產基地，蘋果最大的合作公司富士康在該省鄭州市設有工廠。鄭州工廠產量一度占蘋果總生產量的60％，被視為全球最大的iPhone生產基地。但是在新冠疫情後，其地位大不如前。
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