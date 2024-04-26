朝鮮日報報導，鄭州海關資料顯示，河南省2024年第一季手機出口額年減61.7％至人民幣272.6億元。從數量看，第一季智慧手機出口量年減60.1％至664.5萬支。因主力產品手機出口暴跌，河南省第一季進出口額規模縮水23.4％，跌幅僅次於江西（年減39.4％），位居大陸第二。

報導指出，河南是大陸最大的手機生產基地，蘋果最大的合作公司富士康在該省鄭州市設有工廠。鄭州工廠產量一度占蘋果總生產量的60％，被視為全球最大的iPhone生產基地。但是在新冠疫情後，其地位大不如前。

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