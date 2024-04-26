過去環宇因與富采投控共同投資晶成，在相關代工業務上有策略合作關係，由環宇集團提供三五族化合物半導體製程技術支援，晶成則是提供其晶圓代工服務；不過，為提升競爭力及優化營運能力與財務結構，晶成未來將專注在光電領域發展，而環宇集團為擴充產能及營運規模，故雙方協議，擬處分晶成相關微電設備予本集團之子公司GCS，交易價格為新台幣4.35億元。

環宇指出，富采主要專注的光電產品主要是Micro LED，但還有包括第三類半導體氮化鎵（GaN）以及用於高端手機的微波濾波器等微電子設備，未來富采將專注於其強項光電領域，微電子代工業務則完全交由環宇進行生產。

不過，環宇過去與富采投控共同投資晶成，為的就是要因應全球供應鏈移轉，盡量降低地緣政治風險對其營運影響，如今出脫晶成所有持股。環宇也表示，相關設備預計將會先投入完善其在美國的6吋廠、以支持目前現有客戶，但未來公司仍會持續在大陸以外的地區，積極尋找其他合適的策略合作夥伴。