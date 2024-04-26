2024年4月26日花蓮縣／花蓮市藍天麗池飯店23日地震後再度受創，一樓外部以H型鋼樑支撐。（王志偉攝）

拆除期間，市區週邊道路管制。（警方提供）

花蓮遭逢0403、0423兩次大規模地震襲擊，有許多建物搖出問題。市區知名藍天麗池飯店，原本在3日強震後沒有貼紅黃單，沒想到23日餘震受損擴大，經縣府鑑定列「紅單」，確認要拆除，因飯店位於市區要道中正路，考慮公共安全，縣府今下午4時已預警性封路。

藍天麗池鄰近4月強震重災區，距離拆除中的富凱大飯店、將拆除的統帥大樓都僅數百公尺之遙。藍天麗池飯店樓高12層、地下2層，有前後兩館，3日地震，飯店已有受損，業者先歇業修繕，23日再震後，前棟一館梁柱支撐力不足，業者決定打掉，將一館拆除重建。

縣府建設處長鄧子榆表示，經過評估有安全疑慮，昨下午4時已展開預警性封路，周邊的三民街、中正路從明禮路到復興間路段都會封閉，今天架設施工圍籬，之後在飯店前填土，防傾倒，緊接著就展開拆除作業。

藍天麗池飯店也在臉書粉專公告，對於已經預訂房間或餐券的顧客，飯店將在之後公告退款方式，確保所有消費者及員工的權益不受影響；藍天麗池是4星級飯店，前年餐廳轉型為蔬食餐廳，是東台灣首間全蔬食飯店，受到喜愛素食的民眾歡迎。

藍天麗池飯店鄰近明禮國小附設幼兒園，師生有80人，縣府教育處與校方協調後，飯店拆除期間師生將移至附近的校本部上課。