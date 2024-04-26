供電不能再出意外。113學年度四技二專暨二技統一入學測驗明（27）起連兩天舉行，近7萬名考生同場競試。台電不敢大意，指派人員進駐全國72處考場，也在變電所、供電饋線轉供點都派員駐守，總計共動員1098人次待命，要保供電無虞。

台電依據慣例由總處與地方區處成立應變中心，並由副處長以上主管坐鎮。此外，台電更採取「三層防護」因應，從「變電所」、「供電饋線」到用電端的「考場」，均規劃相對應的穩定供電措施。

第一層是「變電所」部分，針對與考場供電有關的變電所，均派員進駐、隨時監看，發生問題立即處理因應。第二層則是考場供電饋線的轉供點，有人員待命，提高線路轉供的作業效率。

此次統測，台電更把防線深入用戶端，針對全國32考區、共72處考場，均指派1名以上熟悉現場實務的人員進駐，會同學校電氣負責人，因應臨時突發狀況。此外，考場附近也有巡修人員待命，以便發生事故時適時支援。

台電強調，為了避免影響考生考前開夜車衝刺，從今26日0時至考試結束，會暫停所有計劃性停電及管路工程。