日本防衛大臣木原稔26日在記者會上宣布5月2至4日訪問美國夏威夷。他將在當地與美國國防部長奧斯汀、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）舉行四國防長會談等。考慮到在東海和南海頻繁開展活動的中國，四國將確認加強安全保障合作，彰顯團結。

據共同社報導，木原稱：「將強烈傳遞出為實現基於規則的國際秩序和自由開放的印度太平洋，同盟國家和志同道合國家保持團結。」

木原屆時還計畫分別舉行美日兩國、美日澳三國的防長會談，正就此展開協調。美東時間10日上午（台灣時間11日凌晨），美國總統拜登與日本首相岸田文雄於在華府舉行峰會，雙方同意修改指揮統制架構以加強自衛隊和駐日美軍合作。日美防長會談也將針對此事共商提升同盟威懾力和應對能力的措施。

共同社23日報導，美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）當天在東京的美駐日大使官邸向部分媒體稱，「想要早日推進」修改自衛隊和駐日美軍旨在強化合作的指揮統制架構，表達了加快相關作業的想法。阿基里諾強調，在安全保障層面，自衛隊和駐日美軍「推進統合是正確路線」，透過演習等「已邁出了提高相互運用性的步伐」。他以修改架構的日程和細節尚在協調為由，未予透露。

阿基里諾還稱，俄烏衝突、中國的軍事活動、俄羅斯和北韓的聯繫正威脅印太地區的穩定。他強調與日本、韓國、菲律賓、澳大利亞等同盟國家和友好國家合作，提高威懾力的必要性。

阿基里諾將於5月卸任，原美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）預定接任印太司令一職。4月4日，太平洋艦隊司令布達交接典禮在夏威夷舉行，由美國參謀首長聯席會議戰略、計畫與政策主任柯勒（Stephen Koehler）接掌世界最大的艦隊司令部。

美日峰會宣布將重組駐日美軍司令部，加強美日之間的作戰規畫與軍事演習。日本《產經新聞》稱，這是著眼是應對「台灣有事」（台海突發事態）和「朝鮮半島有事」。目前駐日美軍司令為三星中將擔任，據報導目前在討論的一個方案是改由太平洋艦隊司令（四星上將）兼任，提升其位階與權限。