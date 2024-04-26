根據聯徵中心統計顯示，去年12月向銀行申貸人數約2.58萬人，占整體房貸的88％，第二高為農漁會信用部2,029人，其次為信用合作社1,083人，相較下，過去房貸申貸人數除銀行外第二大的保險公司，僅剩下269人。

就各金融機構房貸平均利率來看，銀行約2.1％最低，而農漁會信用部也與銀行相去不遠，為2.12％，其次為郵局2.17％，不過信用信合社與保險公司平均利率均在2.3％以上。

從各金融機構的平均授信餘額來看，銀行為891萬元最高，其次為信用合作社的718萬元、農漁會的677萬元，也反應向農林漁會申請貸款多為低價位、非都市房產。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，早年壽險業在房貸業務上著墨不少，有時保險公司貸款條件不錯，不過後來政府不希望壽險業太多資金流向不動產，且保險公司後來的貸款條件不如銀行有競爭力，有些索性就不承做房貸業務，保險公司承作房貸件數僅剩下銀行的1％。

不過農林漁會在不動產貸款上則顯得相對活躍，由於主要都會區多為銀行重點經營範圍，但都會區外圍、或鄉村地區，一方面銀行貸款條件通常不佳，但農林漁會是當地重要的金融機構，常往來的客戶易於和這些非銀行體系的金融機構貸款，且農林漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，具有一定的競爭優勢。