時近端午！原台北神旺大飯店的正宗潮州餐廳「潮品集」祭出多款美味粽禮，連年銷售破萬顆的「潮州香粽」經典重現，而用料奢華的「松茸極品四寶粽」是饕客節慶指定必嚐。今年首推的「肝菌梅膏肉排藜麥粽」則是創意發想，結合潮州特有的梅膏醬，豪氣包裹牛肝菌及無骨腩排。三款獨門潮味的別緻應景美食，5月1日起至6月9日開放訂購，每顆定價220元起，6入每組原價1320元；早鳥優惠價1,288元起。5月31日前預購「潮州香粽」、「肝菌梅膏肉排藜麥粽」享原價3組以上95折，10組以上9折。凡購買任一組粽禮，可享XO醬雙瓶裝1,280元的加購價，相當於8折優惠。

搶攻端午送禮和外帶商機，以正宗潮州佳餚及港點料理擅長的台北「神旺潮品集．忠孝店」、子品牌「潮品集．潮坊」，集結過往熱銷粽禮及今年由點心主廚──黃義仁領隊研發特色的創意粽，推出「粽磅回歸」一系列端午節慶商品，提供消費者不同送禮與自食的需求。

「經典潮州香粽」以潮州料理中的代表菜餚「滷水」為調味，讓糯米浸泡於經年累月吸飽藥材、食材香味的菁華滷汁，再拌入紅蔥、金鉤蝦、花生，賦予米粒淡雅鹹香的好滋味。講求口味的一致搭襯，餡料則同樣以潮品集鎮店之寶的潮州老滷汁，將豬五花滷至軟嫩夾香搭配飽滿肥厚的北菇，佐入香氣濃郁的特選瑤柱與油潤鹹蛋黃。連年熱銷上萬顆，單顆售價220元，６入優惠價1,288元。

「肝菌梅膏肉排藜麥粽」餡料特選去骨豬腩排，搭配潮州特有的梅膏醬一同拌炒後，加入牛肝菌及菇類，包裹進富有口感、黏性佳的長糯米，並拌入瑤柱及藜麥，口感層次豐富；豐腴的肉汁與藜麥的淡雅香氣，絲毫無違和，完美結合潮式創新風味。單顆售價220元，６入優惠價1,288元。

潮品集頂級豪華的「松茸極品四寶粽」，碩大的廣式裹蒸粽集合海陸高檔食材，單顆即適合四人小家庭、好友聚會過節時共享。同樣以招牌老滷浸泡入味的糯米，拌入絕佳比例的綠豆仁，使粽體嚼感層次多元。

「松茸極品四寶粽」吃得到整粒鮑魚、上選烏參、豐潤花膠及瑤柱等多種豪華海味，並嚴選矜貴的松茸取代魚翅，更符合環保潮流。而美味祕訣除了精選食材外，繁複的烹製細節和調味更是關鍵。珍貴的鮑魚食材需先歷經悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味，而爽嫩脆口的烏參，則要耗時五天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味。花膠同樣需先以上湯扣燉久時，方能一同入餡。粽米加入綠豆仁增添口感與豆香，佐以油潤鹹蛋黃、潮州菜脯碎、金鉤蝦、栗子、及紅蔥酥，再以香氣特殊的麻竹葉與荷葉雙層包裹，蒸上2.5小時，方能讓米粒浸潤於餡料的鮮甜美味中，整顆品嚐得到滿口奢華，並帶有二種粽葉的怡人香氣。是饕客過節的上上之選，單顆裝1,880元。