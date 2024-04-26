私幼傳兒虐！幼兒胸口遭劃傷 家長看監視器「心都碎了」

台中市某私立幼兒園26日傳出疑似兒虐事件，先是有幼童胸口遭幼保員指甲劃傷，後於監視器發現另名教保員疑似對多名幼生有大力拉扯動作，讓家長心痛表示「心都碎了」。中市教育局表示，已啟動調查釐清；校方則說，該班教師已調離現職，將全力配合調查。

台中市某私立幼兒園26日傳出疑似兒虐事件，先是有家長發現幼童胸口遭幼保員指甲劃傷情形，不料前往園方查看監視器竟發現，另名教保員疑似對多名幼生大力拉扯。家長表示，看到班上老師有動手拉扯、摔、壓和打小孩頭的畫面，心痛直呼「心都碎了」；目前受傷的孩子已驗傷提告，其餘遭受不當對待的孩子，由家長與校方協商中，提醒家長留意孩子情況。

對此，教育局表示，25日傍晚接獲校安通報，立即到園稽查，要求幼兒園保存監視影像。市府已依程序召開審查小組受理此案，由國教署人才庫委員進行調查，結果將送「不適任教保人員認定委員會」審議。

教育局說明，若行為人確實違反《教保服務人員條例》，有「體罰、不當管教或不當對待」等情事，將依情節輕重裁罰6000至6萬或6萬至60萬元，審議是否管制1至4年或終身不得在教保機構任職；教保機構也須負連帶責任，裁罰6000至6萬元，並限期改善。

該校26日也發出聲明致歉，有班級在師生互動的過程中，孩子不慎受傷，校方第一時間通知該生家長，通報教育局完整事件經過，並通知該班家長26日到校觀看影片。相關資料已送達教育局，校方已成立專案小組進行調查，將全力配合教育局規定辦理，目前該班老師已調雛現職。校方並表示，為杜絕再次發生的可能性，將徹底調查並建立改善機制，確保孩子與家長權益。