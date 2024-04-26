賴政府提名新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單日前曝光，力主關掉中天的主戰派全部遭到撤換，內定由電信專長的台經院四所所長劉柏立擔任主委。不過，今（26）日驚曝民進黨內部杯葛劉柏立擔任主委，因此，NCC主委將另尋適合人選。

過去由於關中天引發眾怒，賴政府提名新任NCC委員名單出爐，力主關掉中天、甚至把華視新聞台拱上52台的主戰派陳耀祥、林麗雲、王維菁三位委員全部遭到撤換。改以電信專長、與媒體傳播幾乎沒有交集的劉柏立領銜出線，這也是NCC成立以來首位以電信為專長的準主委。

劉柏立是日本國立電氣通信大學大學院資訊系統學研究科博士，在2018～2022年期間，曾擔任台灣通訊學會第6屆及第7屆理事長，專長為電信政策、頻譜政策、競爭政策、通訊傳播法規政策與產業。顯示賴政府對於關中天引發的反彈心知肚明，才會由電信專長者出任，打一張「安全牌」。

不過，今日傳出，民進黨內部對於劉柏立有不同意見。根據《自由時報》報導，民進黨認為劉柏立曾經主張「黨政軍條款」是過時的議題，故反對此項提名，將重新展開新一波的人選諮詢作業。且此項提名原本由鄭麗君負責蒐集產學界意見，由於劉柏立被黨內杯葛，鄭麗君已經不再擔任提名工作。

至於其他3名內定NCC委員提名人（台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉），民進黨內則無太大意見。

台灣數位匯流發展協會曾於2017年7月7日舉辦「過時黨政軍條款，阻礙台灣數位匯流發展？」公聽會。劉柏立在公聽會中表示，應該從政治面、技術面、市場面、監理面、法制面，看待黨政軍條款在數位匯流發展的角色。他認為，開放黨政軍並不會有負面效果，尤其在網際網路時代，每一個人都可以是資訊發送者，每天主張自己的意見。

劉柏立在公聽會強調，言論自由與媒體多元發展，用黨政軍條款來確保言論自由，已是過時的議題，因此黨政軍條款應被檢討與被廢除，每個人也都拿著麥克風發聲，因此，並不存在有壟斷的問題。