想打工累積職場經驗的學生，可以上南投縣社會及勞動處社會福利資訊網下載報名表。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府今年度釋出72個暑期工讀機會，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬7470元，即日起至5月1日受理報名，預計5月25日上午9時公開抽籤，由縣府人員抽出錄取工讀生名單，屆時除全程錄影，也將透過南投縣政府FB粉絲團線上直播。

縣府指出，報名條件為設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內的在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為了提供更多青年學子暑期工讀機會，近9年曾錄取進用工讀生不重複錄用。

縣府青年發展所表示，今年釋出72個公部門暑期工讀機會，包括身心障礙保障名額10人，特殊條件保障名額26人及一般名額36人，希望青年學子透過暑期工讀，瞭解職場環境及培養應有的工作態度，加強其職場事務處理能力及人際關係，對日後職涯應該有所幫助。

想打工累積職場經驗的學生，可以上南投縣社會及勞動處社會福利資訊網／最新消息（網址：https://welfare.nantou.gov.tw/1486/NYD0002）下載報名表，以郵寄或親送至南投縣青年發展所（南投市中興路660號），信封註明「報名113年度大專青年學生公部門暑期工讀」，郵寄以郵戳為憑，親自送件於5月1日下午5時截止，逾期不受理。有問題請洽049-2222106（分機1881-1883）或049-2222136（專線）承辦人柯先生。