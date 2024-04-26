日前因微電影《遊戲開始》在片中飾演物理、數學老師的胡宇威、周曉涵，因臺北時裝週開幕秀兒再度碰面，兩人默契穿著PCES品牌服裝，卻展現與過往不同的新造型，讓兩人在後台相見時愣住，「有點認不得對方」，同樣一同現身力挺臺北時裝週的還有前桌球國手江宏傑，他身穿時尚品牌Story Wear新莊，並難得展現略微狂野的造型、小露胸肌，他也特別在當日早晨特別運動一下，由於鄰近母親節，被問及母親節規劃，他先透露會與家人一起吃飯，至於是否會和福原愛視訊，他則透露「一直以來（小孩）都有和她保持聯絡。」

胡宇威身穿新銳設計師品牌PCES的服裝，笑說自己回春了。（吳松翰攝）

周曉涵身穿PCES設計的服裝化身成女打仔，挑戰與過往不同的服裝風格。（吳松翰攝）

胡宇威此次以設計師品牌PCES服裝亮相，李玉琪、暢芷荺及Bruno Chung三位設計師平均年齡30歲，因此整體風格也較貼近MZ世代的流行服裝風格，也讓胡宇威笑說「今天有點回春的感覺，也有點龐克的感覺，而且這套服裝的鈕扣可以交換扣，背後很性感、很涼、穿起來很舒服，很適合現在的天氣。」雖在採訪當下尚未和妻子陳庭妮通電話，不過他很期待、也相信她會給予好評。同樣選穿PCES的周曉涵，一改過往優雅、性感的形象，以酷帥的吊帶、軍裝造型亮相，她笑說其實原預定是要走女團風格，但意外更像帥氣女打仔，「不過畢竟參加時裝週，還是希望能在造型上做些挑戰。」

射擊選手吳佳穎著SYZYGY在臺北時裝週開幕秀上走秀。（吳松翰攝）

在造型做挑戰的還有此次參與開幕秀的運動員們，呼應本季「文化奧運」的主題，本次秀上邀請到來自籃球、攀岩、衝浪、擊劍、滑板等不同領域的選手共襄盛舉，其中也包含在東京奧運表現亮眼的空手道選手文姿云、跆拳道女將蘇柏亞、臺灣劍王陳致傑等，以及將代表台灣參加2024年巴黎奧運的舉重選手方莞靈、跆拳道選手羅嘉翎與射擊選手吳佳穎等人，三人分別穿著PCES、Story Wear、SYZYGY等品牌出席，其中有「證件妹」、「射擊甜心」之稱的吳佳穎表示「前所未有的體驗，現場有很多很厲害的模特兒設計師，很榮幸可以參加這次的台北時裝週。」相較於踏上伸展台，選手們對於踏上奧運賽場上更加緊張，羅嘉玲表示自己身上多了更多的責任，自己也希望可以，再度為國爭光獲得更好的名次。」

跆拳道選手羅嘉翎著Story Wear在臺北時裝週開幕秀上走秀。（吳松翰攝）

舉重選手方莞靈著PCES在臺北時裝週開幕秀上走秀。（吳松翰攝）

對於全新的奧運進場服，方菀靈則表示很喜歡服裝設的各種細節，也覺得榮幸能夠站上奧運的舞台，「這次有開放家人可以一起去，這次媽媽的身體有好轉非常多，媽媽這次會跟我一起去，希望可以當她的導遊陪她去看看巴黎鐵塔。」希望選手們能夠穿上台灣設計師的服裝，為他們增添士氣、也希望藉此祝福他們在賽場上發光發亮、達成各自的目標。

跆拳道女將蘇柏亞Story Wear在臺北時裝週開幕秀上走秀。（臺北時裝週提供）

棒球員鄭浩均出席臺北時裝週AW24「整裝．待發」開幕秀。（吳松翰攝）

籃球員林書緯著C JEAN服裝出席臺北時裝週AW24「整裝．待發」開幕秀。（吳松翰攝）