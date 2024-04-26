新北市新莊警分局丹鳳派出所王姓警員與前新北市新莊裕民里長曾榆期勾結，2021年起利用職務之便替詐團查詢被警示的人頭帳戶並藉此收賄，被新北地檢署指揮廉政署、警政署政風室等單位於25日前往搜索，複訊後檢方聲押禁見裁准。

檢廉調查，曾榆期落選里長後疑似加入詐騙集團，與原本就熟識的王姓警員2021年起利用公務系統登入165反詐騙系統平台，無故查詢多筆警示帳戶通報狀況，並由王姓警員將資料傳給曾榆期，再由曾將資料轉傳詐團使用，而王姓警員也藉此收賄。

除此之外，王員還利用警用查詢系統替曾男查詢被害人的資料與行蹤，提供曾男討債。而曾榆期也曾因兒子疑似與他人有10萬元賭債，在2020年與對方談判時被對方朝天上、地上連開三槍上新聞。

新北地檢署黑金專組檢察官周懿君昨（25）日指揮廉政署等單位兵分8路前往丹鳳所、王員住所等處搜索，查扣手機、冷錢包等證物，並帶回王員、曾榆期等兩人，複訊後檢方認為王員涉嫌《貪汙治罪條例》、《刑法》洩密、《組織犯罪防制條例》等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施與串供之虞，向法院聲請收押禁見裁准；曾則諭知30萬元交保。