85萬名股東注意！開發金即將走入歷史了。中華開發金控26日董事會決議規劃調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」（英文名稱為KGI Financial Holding Co., Ltd.），以進一步整合集團品牌識別，打造更全面的品牌綜效。相關變更程序仍待主管機關核准後生效，正式生效日將於股東常會決議與主管機關核准後，再行公告。

開發金控表示，這項策略性規劃是基於強化集團品牌凝聚力的承諾，亦象徵集團品牌發展歷程的嶄新開始。凱基人壽於今年初正式完成更名，達成集團內消費金融業務品牌一致化。此外，透過凱基人壽、凱基證券、凱基銀行與凱基投信等子公司的營運及策略發展，已為「凱基」品牌奠定強大市場認知基礎；更名「凱基金控」不僅強化集團與子公司之間的連結，也有助於塑造更加一致的企業形象。更名完成後，金控及集團內消費性金融業務為主的第一級子公司（凱基人壽、凱基證券、凱基銀行、凱基投信），將統一使用「凱基」及「KGI 」為企業品牌名稱。

而擁有逾半世紀的豐富投資經驗，陪伴台灣產業一路成長茁壯，位居大中華區產業領導地位的子公司中華開發資本，將沿用現有品牌名稱，傳承延續開發金控長期的使命，與產業攜手共同成長，為整體經濟發展貢獻力量。

開發金控表示，未來全集團將秉持企業發展與社會進步並行的精神，為客戶、員工、股東和社會打造永續的金融服務與解決方案。