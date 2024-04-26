台南自動化機械暨智慧製造展26日起連4天在大台南會展中心登場，中國時報副社長暨工商時報總經理王儒哲（左六）與台南市副祕書長殷世熙（左七）都參加展覽。（程炳璋攝）

中國時報副社長暨工商時報總經理王儒哲（右四）與台南市副祕書長殷世熙（右二）26日在台南自動化機械暨智慧製造展中，參觀首度在南部展覽亮相的台灣代理日本車床品牌。（程炳璋攝）

自動化機械暨智慧製造展在台南連辦38年，堪稱南部最大、最重要的自動機械展，26日至29日在大台南會展中心登場，今年共有190家廠商650攤位，有首次在南台灣展場中亮相的日本品牌車床，因日幣貶值形同打折，業者看好銷售狀況。

自動化機械暨智慧製造展26日在大台南會展中心開幕，今年逢大環境不好，展場攤位仍爆滿，齊集國內外知名廠商各式工具機、自動化設備與五金零配件產品展出。

值得注意的是，在650個攤位中，昶宏、智峰2家公司各代理日本進口的津上、星辰車床品牌，首次在南台灣展場中亮相。過去民眾認為日本品牌機台雖品質高，但價格較國內機台昂貴，捨不得出手，最近在日幣貶值下，兩者價位拉近，業者認為比台灣品牌好賣。

中國時報副社長暨工商時報總經理王儒哲表示，舉辦展覽邁入38年，每年都有100多家廠商參與，已是南台灣最大機械展。近年因各式環保議題令廠商面臨挑戰，今年展覽期間將舉辦3個論壇分享經驗。

台南市副祕書長殷世熙認為，台灣出口到全球的機械產業產值有1.3兆，台南的機械產值占10分之1，台南市擁有上中下游產業，製造更靈活化，未來面臨淨零碳排政策，是危機也是轉機，期待展覽帶動產業發展。

經濟部產業發展署主祕林德生表示，政府對淨零碳排政策有人才培育、專家輔導與經費補助3階段，廠商不需過度擔心。

王儒哲與殷世熙在會後一起參觀各展覽攤位，研商未來擴大展覽空間，提供更多廠商進駐展場。