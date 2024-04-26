第二季進入傳統瓶用酯粒需求旺季，新纖指出，加上泰新廠新設備、產品具有競爭力，預期第二季起瓶用酯粒的動能有望回升。

除此之外，受惠奧運熱潮帶動客戶下單力道回升，推升化纖事業產線稼動率維持滿載，新纖化纖產項首季需求已見春燕，第二季維持審慎正向看法。

通膨、降息可能會影響下半年整個紡織產業的景氣走向，新纖指出，如果外部環境變化不大，今年第一季至第三季的營運可望呈逐季往上，全年整體營運表現會較去年成長。

景氣回升、需求復甦，力麗指出，加工絲產業環境從去年第四季開始好轉，依現在的市況來看，第二季的營運會比第一季好是可期待的。

雖然通膨造成全球服飾消費需求降緩，不過，力麗表示，印尼當地內需及品牌廠的訂單已恢復，今年印尼廠的營運貢獻度將有明顯幅度的增加。

力麗印尼廠目前織布產能為每月250萬碼，產能利用率已達8成以上；今年織布月產能預計可擴增200萬碼。