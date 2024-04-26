即將接任國防部長的國安會秘書長顧立雄表示，首要目標就是讓中共可能的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延，這是國防部長職責。前立委郭正亮表示，這不是國防部長的職權，而是國安會的職權；顧立雄稍微不慎，就又回到國安會的思維，這也是蠻奇怪的，即將要卸任的外交部長，稍有不慎，也會講到國防部長範圍去了。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，張廖萬堅蠻適任擔任教育部政次。他常年都在立法院教育委員會，而且是專攻教育界，去看看國民黨的評論就知道了，很多人跟他是同事。

至於準國防部長顧立雄，郭正亮指出，顧立雄提出的核心概念，這概念應該是由國安會秘書長來講，顧立雄說我們的主要戰略，就是要讓大陸的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延，不知道作為一個國防部長，要如何完成這個目的。

郭正亮接著指出，顧立雄具體的想法是，我們會跟印太區域很多地方都有聯盟關係。坦白講，這不是國防部長的職權，應該是國安會的職權，當然顧立雄能不能做到，是另外一回事。

郭正亮更點出，顧立雄接國防部長，第一個就要處理潛艦國造的問題，就是過去為什麼傳聞那麼多，是不是真的有溢價上的問題；剩下的7艘潛艦真的要一起建造嗎？還有我們的軍紀管理、軍務，問題一大堆，還有義務役延長一年，現在陸續有一些問題出現，這恐怕才是他該做的。

郭正亮認為，顧立雄稍微不慎，就又回到國安會的思維，這也是蠻奇怪的，將要卸任的外交部長稍有不慎，就又講到國防部長範圍去了；現在國防部長一下子又講到國安會去了。反正基本上是同一群人，是總統蔡英文留下的團隊。講這些沒什麼用，最重要的還是準總統賴清德自己，要不要跟大陸有機會來談，賴清德在兩岸政治定位，一定要講出一套說法。