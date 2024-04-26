中共中央政治局委員、大陸外長王毅26日在北京與美國務卿布林肯舉行會談，雙方在全面交換意見基礎上形成5點共識，同意保持高層交往和各層級接觸，並宣布將舉行中美人工智慧政府間對話首次會議，歡迎中國氣候變化事務特使劉振民訪美等。

陸媒報導，第一，雙方同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定並發展中美關係。雙方肯定舊金山會晤以來中美各領域對話合作取得的積極進展，同意加快落實兩國元首在舊金山達成的重要共識。

第二，雙方同意保持高層交往和各層級接觸。繼續發揮已經恢復和新建的外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制作用。繼續開展兩軍交往。進一步推進中美禁毒、氣候變遷、人工智慧合作。

第三，雙方宣佈將舉行中美人工智慧政府間對話首次會議；繼續推進中美關係指導原則磋商；舉行新一輪中美亞太事務磋商、中美海洋事務磋商；繼續開展中美領事磋商。中美禁毒工作組將舉行高官會。美方歡迎中國氣候變化事務特使劉振民訪美。

第四，雙方將採取措施擴大兩國人文交流，歡迎對方國家留學生，辦好5月在中國西安舉行的第14屆中美旅遊高層對話；第五，雙方就國際地區熱點問題保持協商，雙方特使加強溝通。