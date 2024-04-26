匯市結束上周激情，本周新台幣大致區間波動為主，26日終場收32.56元、升1.8分，總成交量15.17億美元；整周僅小貶4.8分或0.15％，周線慘收連七黑，創下逾一年半最長連續收黑紀錄，逼近2022年10月1日當周創下的周線連十黑，4月以來新台幣狂貶5.7角，月線已無懸念收下連四黑。

匯銀主管分析，美元小幅回落，26日新台幣開盤偏升，午後一度升至最高32.524元，但市場觀望美國將公布個人消費支出指數（PCE），尾盤也有部分外資押注數據可能開高，資金匯出買美元，一度使匯價翻黑，終場在央行強拉下，新台幣仍小升作收。

匯銀主管認為，隨美國經濟逐步著陸，恐使美國降息大夢逐漸退去，市場預期美元續獲支撐，下周新台幣恐難走出貶值隧道，周線連八黑機率不小；但下周進入月底出口商拋匯高峰期，在32.56元上方賣壓沉重，成為新台幣支撐力道，下周大致會在32.48～32.65元之間徘徊。

外匯交易員指出，後續要回歸關注美元指數漲跌，由於短期國際情勢不如先前緊張，美元需求也不如先前高，以目前美國經濟時好時壞來看，預計美元指數高點落在106價位，除非有新的動能驅動，否則應該繼續高檔震盪，且逐步回落趨勢不變。

交易員也說，除關注美國經濟數據，也要看日本及歐洲動向，尤其歐洲6月很有機會降息，屆時歐元走貶將使美元獲得另一道支撐；再加上日本央行按兵不動，且也沒守住155關卡，未來日圓恐一路衝向160，同樣是帶動主要亞幣續弱的關鍵力量。