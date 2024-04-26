虹彩光電於Touch Taiwan 2024展會中，展出兩項自主研發的彩色電子紙創新技術，包括可內建太陽能板以達到零功耗的綠色環保顯示解決方案「InfinityDisplay」，以及在日間強光與夜間無光環境下仍可呈現清晰彩圖的「MingDisplayTM」。

另外，虹彩光電於展會中公開一項全新產品，適用於負20°C至70°C嚴苛環境，且可實現秒速更新畫面及達到超過1,600萬種色彩，讓大尺寸彩色電子紙商業化可行性大幅提升的「27.6吋戶外全彩廣告顯示螢幕」。虹彩光電的創新彩色電子紙技術，將可協助企業、組織打造優質觀看體驗、滿足ESG需求的新世代顯示器。

虹彩光電董事長廖奇璋表示，作為全球唯一深耕膽固醇液晶技術(ChLCD)應用於彩色電子紙的企業，至今我們已擁有超過150項的全球專利，透過面板設計核心技術提供快速將「護眼」及「省電」兩大功能與LCD生產線結合，希望可以透過技術轉移、系統整合以及關鍵零組件供應方式，協助客戶打造具ESG前瞻性的顯示器解決方案。

虹彩光電提供全方位彩色電子紙解決方案，其中膽固醇液晶電子紙技術由三層液晶堆疊而成，分別反射紅、綠和藍光線，從而實現豐富的灰階和超過1,600萬種色彩的全彩顯示，更有護眼、省電、全彩、畫面更新速度小於2秒、可利用太陽能自發電、強化大尺寸彩色螢幕商業價值等多項優勢。