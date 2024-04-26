大陸國家主席習近平26日下午在北京會見美國務卿布林肯。習近平表示，當今世界正處於百年未有之大變局，中美兩國應該為「同球共濟」做出表率，為世界和平承擔責任。他強調，中美關係企穩的勢頭來之不易，不進則退，希望雙方團隊繼續努力，積極落實中美元首達成的「舊金山願景」。

央視新聞客戶端報導，習近平指出，今年是中美建交45周年。45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。「我提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引」。

習近平強調，3周前，他與拜登總統通了電話，談了對今年穩定發展中美關係的考慮，提出了雙方應該以和為貴、以穩為重、以信為本。我還強調過，「得其大者可以兼其小」。當今世界正處於百年未有之大變局，怎麼應對這個變局，這是個時代之問、世界之問。

習近平指，我給出的答案就是推動構建人類命運共同體，這已經成為中國外交的旗幟，也受到世界許多國家歡迎。地球就這麼大，人類面臨這麼多共同挑戰。中國古人講「同舟共濟」，我看現在需要「同球共濟」。人類社會休戚相關、福禍相依，各國你中有我、我中有你，大家應該為實現共贏、多贏凝聚最大共識。這是中國看待世界和中美關係的基本出發點。

「我始終認為，大國要有大國的樣子，要有大國的胸懷和擔當。中美兩國應該為此作出表率，為世界和平承擔責任，為各國發展創造機會，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用」。

習近平強調，他與拜登總統舊金山會晤時，提出了共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流5根支柱。這是中美關係這座大廈應該有的四梁八柱。大的原則定了，其他問題就好辦了。

習近平表示，中方願意合作，但合作應該是雙向的。我們不怕競爭，但競爭應該是共同進步，而不是零和博弈。中方堅持不結盟，美方也不要搞「小圈子」。雙方都可以有自己的朋友和夥伴，不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。

習近平強調，中國有句話，「不日進，則日退」。中美關係也是這樣。中美關係企穩的勢頭來之不易。希望雙方團隊繼續努力，積極落實他與拜登總統達成的「舊金山願景」，使中美關係真正穩下來、好起來、向前走。

消息指，布林肯表示，拜登總統與習近平主席舊金山會晤以來，雙方在兩國交往、禁毒、人工智慧、人文交流等領域合作取得積極進展。當今世界面臨很多複雜挑戰，都需要美中兩國合作應對。「訪中期間，我接觸到的美國各界在中人士也都希望看到美中關係改善」，他強調。

布林肯指出，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求透過同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。美方堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通，認真落實兩國元首達成的舊金山共識，尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧，推動美中關係實現穩定發展。