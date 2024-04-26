勞動部26日舉辦「113年全國職場安全健康週」啟動儀式，以「永續職場」及加強職業防災意識為宣導重心，邀請事業單位分享經驗。勞動部長許銘春致詞時表示，參考先進國家職安衛策略及因應我國永續發展目標，於今年提出「2030台灣職災減半推動策略」，主要目標是在2030年將重大職災死亡人數減半。

配合國際勞工組織（ILO）之倡導，我國政府將4月28日「世界職業安全衛生日」當週訂為「全國職場安全健康週」，提醒企業、工作者及社會大眾維護職場安全衛生與勞工身心健康的重要性，並鼓勵事業單位積極營造友善工作環境，共同合作提升我國整體職業安全衛生水準。

許銘春在啟動儀式上表示，勞動部近年積極推動永續的優質勞動環境，結合各界資源推展各項職場減災精進作為，已將職災給付千人率降到2023年2.222的歷史新低，並提高職場健康照護率達72％，但產業轉型快速，隨著數位科技、綠能產業的發展，也導致職災風險上升，參考先進國家職安衛策略及因應我國永續發展目標，於今年提出「2030台灣職災減半推動策略」，主要目標是在2030年將重大職災死亡人數減半，尤其針對職災占比最高的營造業墜落危害，也特別將今年訂為「營造墜落打擊年」，號召共同降低職災發生率。