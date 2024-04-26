動保員用盡方法救援受困貓咪。（新北市動保處提供）

日前泰山區1隻貓咪受困在鐵皮屋工廠4層樓高鋼梁間已超過3日，新北市動保處獲報派員前往救援，因擔心受困數天的貓咪多日未進食身體不堪負荷，立即調度高空救援車及加派人手協助，費一番功夫終於成功救下貓咪，結束一場高空驚魂。

八里動物之家動保員到場後，初步勘查貓咪沒有立即性危險，但因貓咪受困的高度至少有10米高，無法立即救援，經調度人員及高空救援車到場，架設好高空救援機準備救援時，貓咪太過緊張，逃竄到其他角落，動保員只好換角度再次嘗試，過程中動作小心翼翼，避免再驚嚇到貓咪，終於順利完成救援任務。

動保員王建民表示，救援動物受困高處或是無法自行逃離時，都會先觀察現場地形，並謹慎選擇救援方式，以免動物受驚嚇從高處墜落造成憾事。

動保處表示，去年動保處接獲動物救援案件高達2791建，其中高空救援案件占198件，民眾若看到需要救助的動物，可直接通報動保處或1959專線電話，均有專人24小時接聽及服務。