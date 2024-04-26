女星孟耿如與母親情同姊妹，孟母鑽研烘焙10多年，還自創甜點品牌「婉婉WantOne」；怎料，婉婉官方社群今（26日）無預警宣布將收攤，也認了經歷4月一波動盪「撐不住」。黃子佼2023年捲入性騷風波，近期又爆出持有未成年不雅片，不少網友很心疼孟耿如與孟家人受到影響。

孟母經營的甜點品牌「婉婉WantOne」今日稍早在Instagram限時動態宣布收攤消息，「很不捨得還是跟所有婉友說再見了」，表示在經歷4月一波動盪後，婉婉這個小品牌還是支撐不住，但也正向地說，「讓我們開心的道別吧」。

孟母自創甜點品牌「婉婉WantOne」宣布收攤。（圖／摘自婉婉WantOne Instagram）

婉婉官方社群透露27日是門市最後一天營運，而店內甜點沒有準備多餘的庫存，所以是「買一顆少一顆」，今日則是官網最後下單日，另外婉婉在誠品南西的快閃櫃會到30日。官方透露，不希望大家傷心太久，才決定結束前一天公告。

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